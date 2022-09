Vendedores-dançarinos viram celebridades na cidade do rock

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Vendedores ambulantes de uma marca patrocinante do Rock in Rio viram verdadeiras celebridades da Cidade do Rock. Eles fazem coreografias animadas de costas para o Palco Mundo, onde Alok se apresenta. Enquanto vendem, eles dançam e fazem selfies com as pessoas ao redor. Um deles é Jeferson Martins, que veio de Belo Horizonte especialmente para o trabalho no Rock in Rio.

“Adoro dançar, estar aqui é um verdadeiro presente para mim. Juntar a dança com uma oportunidade de ganhar dinheiro é melhor ainda”, afirma Martins.

Já Edmilson Trajano, de 49 anos, está trabalhando no Rock in Rio pela terceira vez. Apaixonado por música, brinca: “quero enfartar ouvindo música. Quando estou aqui é o momento mais feliz da minha vida”. Morador de Nova Iguaçu, ele chega na Cidade do Rock 12h e só vai embora quando o dia seguinte já está clareando.