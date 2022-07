Vem à tona o lado sádico e sombrio da marca de lingerie Victoria’s Secret

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

É aguardadíssima a estreia da série documental Victoria’s Secret: Angels and Demons, Numa mistura de moda, sexo, poder, dinheiro e má gestão, a produção mostra como a grife de lingerie se tornou um fenômeno cultural no final dos anos 1990 e início dos anos 2000, conhecida por desfiles de moda aguardados no mundo todo. Por trás do glamour, há acusações de bullying, assédio de funcionários e modelos, executivos que desprezam modelos fora do padrão preestabelecido, e os laços entre o CEO Les Wexner e o criminoso sexual condenado Jeffrey Epstein.

A série traça a ascensão e queda da megamarca, na esteira do movimento feminista #MeToo. Foi aí que as polêmicas que cercavam a marca apareceram no radar do diretor Matt Tyrnauer. “Em uma reunião que tive com uma empresa de moda em 2019, surgiu que algumas modelos da Victoria’s Secret estavam se rebelando contra a marca nas redes sociais. Eu realmente não tinha prestado atenção à marca. Minha primeira reação foi: “Esta é a pior, mais idiota, mais insultante, retrógrada e retrógrada ideia de marketing que eu já vi’ (sobre as modelos vestidas de anjos). Ainda assim funcionou a um ponto que talvez nenhuma outra campanha de marketing de moda tenha funcionado”, contou Trynauer ao jornal britânico The Guardian.

A produção critica a forma como a grife promovia uma celebração do tipo de sexualidade avançada entre garotas, na tentativa de se equiparar ao empoderamento. Entre as brasileiras que já desfilaram pela marca, as brasileiras Gisele Bündchen, Alessandra Ambrósio, Adriana Lima e Isabel Goulart.

Tyrnauer vê a Victoria’s Secret como uma espécie de proto-Instagrams, promovendo uma imagem corporal inatingível. “O shopping era o Instagram 1.0. Era a máquina de fantasia anestésica da qual todos nós participamos e tomou conta de nossas vidas, nos fazendo comprar coisas que não precisávamos. Não há nada de errado em fazer compras, mas como empresas gigantes exploraram consumidores e trabalhadores é uma história que vale a pena prestar atenção”, continua Trynauer. Victoria’s Secret: Angels and Demons estreia nesta quinta-feira, 14, no Hulu.

