Veja fotos da viagem de Michelle Bolsonaro com amigas a Israel

A primeira-dama Michelle Bolsonaro tem compartilhado fotos e vídeos de sua viagem a Israel. Ela partiu nesta semana acompanhada do seu maquiador, Agustin Fernandez, da ex-Ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos Damares Alves, e de um grupo formado por pastores e seguidores e evangélicos, segmento do eleitorado importante para o presidente Jair Bolsonaro (PL). A visita é de caráter pessoal, logo, não há na agenda possibilidade de encontros com autoridades israelenses. No roteiro, uma escala em Dubai e visita a sítios arqueológicos em Jerusalém ciceroneadas por um guia em português.

Seu maquiador postou imagens boiando no Mar Morto, curtindo a piscina à noite e bebendo café no suntuoso Palazzo Versace Hotel, onde todos estão hospedados. A diária mais barata gira em torno de 1200 reais. A amiga Mayara Rocha preferiu imagens com o grupo no Mosteiro Carmelita de Muhraka, o pico mais alto da cordilheira de Carmel, em Israel. Já Damares tem gravado vídeos em homenagem às famílias.

e a primeira dama que levou o maquiador com ela pra israel kkkkk pic.twitter.com/YOEHfPZdTb — águia (@aguilarvctr) May 19, 2022