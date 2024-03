Uniforme da discórdia na MLB, liga americana de beisebol

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Uma contenda fora das quadras envolve, de um lado, a organização americana de beisebol profissional, a MLB, e, de outro, as marcas Fanatics e Nike, que juntas investiram 1 bilhão de dólares em patrocínios. A discórdia gira em torno da calça dos atletas para a temporada que se inicia no final do mês. De um tecido finíssimo, ela chega a ser transparente sob a luz. Já tem quem compare o novo look, com o qual o jogador Sixto Sanchez, 25 anos, posa abaixo, a “uma lingerie”. Os atletas não escondem a indignação. “Ninguém pediu isso. Não somos velocistas olímpicos”, indignou-se Daniel Bard, arremessador do Colorado Rockies, dando voz aos colegas. Em comunicado, a Nike afirma que esses são “os uniformes mais avançados da história, leves e flexíveis”. Preparem-se para altas silhuetas à mostra.

Publicado em VEJA de 22 de março de 2024, edição nº 2885