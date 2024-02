Unidos de Padre Miguel vence no Acesso e ‘quebra a trave’ do Carnaval

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Após vários anos bater na trave não conseguir a desejada vitória no carnaval, a Unidos de Padre Miguel venceu no Acesso, ou Série Ouro, e desfilará pela primeira vez na elite do carnaval. Em 2023 ficou em 2º lugar, o mesmo se repetiu em 2020, 2018, 2016 e 2015. Com o enredo O Redentor do sertão, a escola propôs uma viagem imaginária às visões de Padre Cícero, com os sentimentos dos fiéis representados nas diferentes alas que desfilaram pela Marquês de Sapucaí no sábado, 10. O samba foi um bom alto, sendo cantado por todos.