Unidos da Tijuca: Lexa revela o misticismo de Portugal na Sapucaí

Com o enredo O conto de fados, a Unidos da Tijuca passa pela Sapucaí disposta a contar as lendas relacionadas à história de Portugal. Mas não espere um desfile “histórico”, do ponto de vista visual. Será um além-mar mítico e místico, porém principalmente repleto de sinergia entre as culturas dos dois países. “Gira baiana, perfumada de alecrim/ Que a Unidos da Tijuca defuma no benjoin/ Roda na gira a saia de linho rendado/ Que o fado vira samba, e o samba vira fado” apresenta trecho do samba. O intérprete da escola é Ito Melodia e o mestre de bateria Casagrande.

A cantora Lexa, na escola desde 2020, é destaque novamente à frente dos ritmistas. Já no pré-carnaval a artista comandou mais uma edição de seu megabloco e arrastou multidões no Rio de Janeiro e em São Paulo. Em 2023, ela passou por um ano conturbado, com o término da união com o cantor MC Guimê e o início do namoro com o ator Ricardo Vianna. “São anos como rainha da bateria e reconheço cada sorriso dessa escola tão amada. Obrigada pelo acolhimento, obrigada pelos abraços e por tudo. Amo vocês de todo o meu coração! Agora é na Sapucaí!”, disse.

