Uma semana repleta de homenagens para os 80 anos de Chico Buarque

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Nos canais de TV, Chico Buarque estará presente pelos próximos dias em materiais inéditos – de séries a reportagens, passando por reprises de programas históricos – que tem sua vida e obra como tema. Tudo parar marcar seus 80 anos completados nesta quarta-feira, 19. Entre outros shows que já aconteceram, como o da Orquestra Sinfônica Juvenil Chiquinha Gonzaga, que apresentou Chiquinha Toca Chico —80 Anos do Mestre Chico, no Rio de Janeiro e em São Paulo.

No canal Curta!, o artista esteve no primeiro episódio de Na trilha do som, que estreia nesta segunda-feira, dia 17. No Canal Brasil terá filmes e faixas musicais em sua homenagem no dia 18 e 19. E na TV Cultura será exibido MPB Especial com Chico Buarque, no dia 18, à meia-noite.

Fora das telas, o Museu da Imagem e do Som (MIS), instituição da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo, realiza a programação especial CHICO 80. Já Trocando em miúdos: seis vezes Chico (Ed. Record) é uma biografia não autorizada elaborada por Tom Cardoso, que destaca seis diferentes facetas do gênio da música, do teatro e da literatura.