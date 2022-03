Ucrânia: mulheres trans estão impedidas de deixar o país

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Com documentos que as identificam pelo gênero masculino e com seus nomes de batismo, mulheres trans ucranianas vêm enfrentando dificuldades para cruzar as fronteiras em meio ao bombardeio dos militares russos. Desde de que a guerra começou, no último dia 24 de fevereiro, homens entre 18 e 60 anos foram proibidos de deixar o país – as trans estão incluídas neste rol.

A cantora ucraniana Zi Faámelu conta em reportagem à revista Vice que o processo de alteração de nome e gênero nos documentos oficiais no país é lento, burocrático e até abusivo – daí a opção da maioria da população trans (ela, inclusive) por mantê-los na forma original. Ainda de acordo com a Vice, grupos de direitos humanos teriam aconselhado mulheres trans a “perder” a cédula de identidade, o que facilitaria a fuga da Ucrânia.

