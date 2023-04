TV Globo põe à venda icônico prédio em área valorizada do Rio

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

A estratégia do Grupo Globo de redução de custos, com novos modelos de contratos, não poupou nem mesmo o tradicional prédio localizado no número 266 da Rua Jardim Botânico, na Zona Sul do Rio de Janeiro, uma das áreas mais valorizadas da cidade. A ideia é que a emissora transforme a icônica sede em um endereço residencial, com 133 apartamentos quarto e sala e estúdios. O residencial será composto por unidades inteligentes, com serviços de primeira linha, áreas comuns e infraestrutura de qualidade. A configuração do projeto o coloca como sendo ideal para locação em plataformas como Airbnb.

Procurada pela coluna, a assessoria de comunicação da empresa confirma a transação que vem agitando o mercado imobiliário e informa que “a Globo mantém conversas sobre a venda do prédio 266 da Rua Jardim Botânico com o objetivo de alienar o ativo, que está totalmente desocupado desde agosto de 2022, reflexo da natural sinergia gerada pelas operações após a unificação dos negócios no âmbito do programa Uma Só Globo”.