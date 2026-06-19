TV Globo escala Denilson para atacar ponto fraco da CazéTV

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

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Na briga entre emissoras pela audiência da Copa do Mundo, vale até publicidade com o ponto fraco da concorrência. A TV Globo colocou o ex-jogador da seleção brasileira Denilson para fazer uma publicidade sobre os jogos exibidos na TV aberta. Em dado momento, ele diz: “aqui não tem delay”. Em outro anúncio, o narrador Everaldo Marques aparece gritando “gol” numa moto, em alta velocidade, enquanto algumas pessoas acompanham paradas no celular uma partida, ainda sem o gol.

E por que isso tudo? A CazéTV tem um delay nas transmissões dos jogos da Copa, justamente por ser via internet, e não via satélite, como a emissora carioca. Ainda assim, é de se pensar: se não tivesse “mordida” com nova força da concorrência, a vênus platinada não perderia tempo, dinheiro e espaço dedicando umas alfinetadas, não é?

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