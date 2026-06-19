TV Globo escala Denilson para atacar ponto fraco da CazéTV
Briga entre emissoras pela audiência da Copa do Mundo ganha até espaço na publicidade
Na briga entre emissoras pela audiência da Copa do Mundo, vale até publicidade com o ponto fraco da concorrência. A TV Globo colocou o ex-jogador da seleção brasileira Denilson para fazer uma publicidade sobre os jogos exibidos na TV aberta. Em dado momento, ele diz: “aqui não tem delay”. Em outro anúncio, o narrador Everaldo Marques aparece gritando “gol” numa moto, em alta velocidade, enquanto algumas pessoas acompanham paradas no celular uma partida, ainda sem o gol.
E por que isso tudo? A CazéTV tem um delay nas transmissões dos jogos da Copa, justamente por ser via internet, e não via satélite, como a emissora carioca. Ainda assim, é de se pensar: se não tivesse “mordida” com nova força da concorrência, a vênus platinada não perderia tempo, dinheiro e espaço dedicando umas alfinetadas, não é?
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