Tudo sobre a secreta série de Xuxa e Angélica na Disney+

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Se nos anos 1990, a rivalidade imperava entre as apresentadoras loiras de matinais infantis, agora tudo parece apaziguado. A pedido de Xuxa, 59, a Disney+ bem que tentou incluir Angélica, 48, e Eliana, 48, em sua nova série de ficção, Tarã. Só a primeira conseguiu, já que a Netflix estragou a festa e não liberou Eliana. “Queria muito fazer um projeto com elas há anos! Seremos eu e Angélica, mas era para ser Eliana junto com a gente. Tenho guardada essa ideia há um tempão. Vamos falar sobre verdades que vivemos hoje, como o desmatamento da Amazônia, a ganância do homem, o poder que passa por cima de tudo e de todos… Estou muito animada, fico lendo e relendo o roteiro”, diz Xuxa à coluna.

Xuxa encheu a mala de repelentes e foi para o Acre neste sábado, 16, onde permaneceu por dez dias gravando no meio da floresta amazônica – Angélica vai filmar em São Paulo no próximo mês, após férias nos Estados Unidos. Na história, Xuxa interpreta Ila, a mãe de Gaia, menina de 14 anos descendente de um povo originário da Amazônia. Em flashback, será contado que Ila foi à floresta fazer uma pesquisa profissional, quando se envolveu com um homem misterioso que a engravidou e sumiu. É grande a aposta da Disney+, que atua no país há dois anos, mas ainda enfrenta problemas graves – séries faltando episódios, filmes sem legenda e poucas produções latinas. Com Tarã, o streaming ambiciona enfim marcar presença no país.