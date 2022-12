A volta à normalidade – até nos escândalos – da família real britânica

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

O Natal da família real britânica foi marcado pela ausência da rainha Elizabeth II, mas também pela retomada da tradição interrompida por dois anos pela pandemia. Na manhã do dia 25, o rei Charles III e a rainha consorte Camillla lideraram a caminhada de Sandringham, casa de campo onde a realeza costuma celebrar as festas, até a paróquia de Santa Maria Madalena. Louis, 4 anos, o caçula do príncipe William e da princesa Kate, roubou a cena ao participar pela primeira vez do evento, ao lado dos irmãos, Charlotte, 7, e George, 9. Já a saia justa coube, mais uma vez, a Andrew. Afastado dos parentes após se envolver nos escândalos sexuais de Jeffrey Epstein, o irmão do monarca apareceu na missa e deixou-se fotografar ao lado do reverendo, em clara exibição circunstancial da fé. Nada como certo ar de normalidade (inclusive nos escândalos) para tranquilizar os súditos.

Publicado em VEJA de 4 de janeiro de 2023, edição nº 2822