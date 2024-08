Treta olímpica: Dandara Mariana se pronuncia após ignorar Rebeca Andrade

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Dandara Mariana se pronunciou sobre a polêmica, que surgiu nesta sexta-feira, 2, envolvendo seu nome e o da ginasta Rebeca Andrade. Tudo começou porque ela compartilhou nas redes sociais uma foto de Simone Biles festejando a medalha, após vencer a disputa no dia anterior. Dandara foi acusada de alfinetar indiretamente Rebeca, ignorando o feito inédito de uma brasileira em Olimpíadas. “Assisti ao documentário da Simone Biles no streaming e sua história e inteligência me sensibilizaram bastante. Simone trouxe à tona a discussão sobre saúde mental, o que até então ainda não tinha sido discutido no esporte”, disse a atriz, mais tarde.

Internautas associaram a ausência de uma menção à Rebeca ao fato de Dandara ter recebido dela uma nota inferior a 10 enquanto competia na Dança dos Famosos, da TV Globo, em 2021. Na ocasião, Rebeca foi parte do júri artístico e lhe deu 9,9, o que comprometeu sua vitória na disputa.

Já sobre Rebeca, agora a atriz disse que sua recente atitude não invalida a felicidade com a medalha de prata. “Ela está entre as melhores do mundo, e colocando o nome do nosso país no pódio, não há como não se orgulhar. Somos mulheres pretas e sabemos dos obstáculos que temos que enfrentar para sermos vitoriosas”, concluiu. Então tá.

Vale lembrar que uma seleção requintada parabenizou Rebeca após a prata em Paris, incluindo até Viola Davis.