Três pessoas são presas por envolvimento com a morte de Liam Payne

Três pessoas foram presas por suposto envolvimento com a morte de Liam Payne, 31 anos. A polícia argentina prendeu dois funcionários do hotel por fornecerem drogas ao cantor e por invadirem a casa de um amigo, que também foi detido. O ex-integrante do One Direction morreu por politraumatismo e hemorragia interna e externa após cair do terceiro andar do hotel em que estava hospedado. Nos exame toxicológico foi identificado a presença de cocaína, crack e outras drogas no organismo de Payne.