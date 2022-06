Três dias depois, apresentadora do ‘É de Casa’ se desculpa por racismo

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Somente três dias depois, nesta terça-feira, 14, Talitha Morete veio a público se desculpar após a repercussão do ato de racismo estrutural, que cometeu no sábado, 11, no É de casa.

Entenda a polêmica: O absurdo caso de racismo estrutural, ao vivo, na Globo

Numa rede social, a apresentadora escreveu: “Antes de vir aqui, a primeira coisa que fez foi falar com a Dona Silene e pedir desculpas para ela. Eu também preciso me desculpar com todas as pessoas, com o meu público, pela minha fala. Errei e não há nada a ser dito para justificar ou minimizar esse erro, a não ser me desculpar. Desde sábado, eu tenho refletido sobre o ocorrido. Eu tenho refletido sobre o lugar que ocupei nesse contexto. Como ser humano, como comunicadora, quero transformar esse episódio em aprendizado e num compromisso de vigília antirracista constante. É isso que posso e devo fazer. Aproveito para agradecer ao meu colega Manoel Soares pela sensibilidade e o cuidado com a Dona Silene. É muito importante quando estamos num grupo diverso que comprova como o mundo pode ser melhor quando inclui a todos. Muito obrigada”.

Se o público não fazia ideia de quem se tratava, agora todo mundo já sabe quem é a moça.

