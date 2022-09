Transmissão ufanista faz TV Brasil disparar na audiência no 7 de Setembro

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

A transmissão da TV Brasil para as festividades do 7 de Setembro na Esplanada dos Ministérios, em Brasília, na manhã desta quarta-feira, 7, chamou a atenção pelo tom ufanista e nada crítico, nem mesmo quanto ao discurso de Jair Bolsonaro (PL) – que falou palavras de baixo calão com conotação sexual diante de uma multidão de apoiadores. No estúdio da emissora, a apresentadora Katiuscia Neri estava acompanhada de Rafael Nogueira, secretário nacional de Economia Criativa e Diversidade Cultural. Katiuscia exaltou que foi um “desfile bonito” com símbolos nacionais para demonstrar “expressão de brasilidade”.

Dados prévios de audiência, portanto ainda sem serem consolidados, dão conta de que a TV Brasil chegou a 1.8 com a edição especial do governo na manhã deste feriado, com cobertura das festividades do 7 de setembro. A faixa matinal no horário em dia normal não passa de 0.5. Ou seja, um aumento de mais de três vezes do que o habitual.