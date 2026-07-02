Traição, gravidez e outras prisões: as polêmicas da família Poncio

O sobrenome Poncio voltou a ser assunto nesta quinta-feira, 2, após a prisão de Márcio Poncio. Em 2018, a família ganhou fama nas redes sociais por conta de uma briga que envolvia, traição, gravidez e términos. O pastor foi detido pela Polícia Federal, na Barra da Tijuca, Zona Sudoeste do Rio, durante a Operação Unha e Carne, que investiga um suposto esquema de vazamento de informações sigilosas sobre ações policiais contra o Comando Vermelho (CV).

Márcio é pai de Saulo, cantor da banda Um44k, famosa entre 2017 e 2019, e de Sarah, deputada estadual pelo Solidariedade. Os irmãos viveram um pesadelo oito anos atrás, quando a namorada do artista, Letícia Almeida, engravidou do parceiro de Sarah, Jonathan Couto, ex-integrante da banda P9. A revelação foi feita após o primogênito da família realizar um exame de DNA, que comprovou a não-paternidade. O assunto tomou conta da internet na época e fez todos os integrantes da briga ganharem fama nas redes sociais. Ainda naquele ano, o público descobriu que Márcio era dono de uma fábrica de tabacos. Por conta disso, recebeu o nome de ‘Pastor do Cigarro’.

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Sarah e Jonathan têm dois filhos juntos, José e João. Apesar da infidelidade, a deputada estadual perdoou o marido e ficaram juntos até final de 2021. Já Saulo terminou o casamento com Letícia e não manteve relação com a bebê. Em 2019, se casou com Gabi Brandt, também criadora de conteúdo, e se envolveu em outras polêmicas. Agora, quem traiu foi o cantor. Desde então, o casal tem idas e vindas, mas retornaram oficialmente em maio deste ano.

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Nenhum dos filhos está sendo investigado pela PF. Saulo foi preso por furto, em Las Vegas, nos Estados Unidos, em 2023. Ele pagou uma fiança de 85 mil dólares, cerca de 460 mil reais na cotação da época, e foi solto. Em abril deste ano, Sarah apareceu na lista de devedores da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), com uma dívida de 1,7 bilhões de reais.