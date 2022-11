Torcidas organizadas se mobilizam contra bloqueios bolsonaristas

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Integrantes da Gaviões da Fiel, torcida organizada do Corinthians, se mobilizaram na manhã desta quarta-feira, 2, contra o bloqueio de apoiadores do presidente Jair Bolsonaro (PL) na Via Dutra, que liga São Paulo ao Rio de Janeiro. Vídeos em redes sociais mostram a torcida dispersando os manifestantes e retirando placas e bandeiras que pediam “intervenção federal”.

Na noite de terça-feira, 1, os torcedores da Gaviões da Fiel apareceram contra donos de veículos que interditavam a Marginal Tietê, principal via expressa da capital paulista. Eles também cantavam em apoio ao futuro presidente Luís Inácio Lula da Silva (PT) e estenderam uma faixa “Somos pela democracia”.

A Galoucura, torcida organizada do Atlético-MG, também furou bloqueios nas entradas. Na tarde de terça-feira, 1, os torcedores apagaram fogo em pneus e liberaram o tráfego na rodovia Fernão Dias (BR-381), que liga Belo Horizonte a São Paulo.

Em vídeos divulgados nas redes sociais pelo presidente da Galoucura, Josimar Júnior, apelidado de Josias, explica que o motivo não é político, mas sim ver o jogo do time contra o São Paulo no Morumbi. “Se precisar da tropa do fura bloqueio chama a Galoucura. Todos os bloqueios que tiver nós vamos tirar. É a tropa do fura bloqueio. É a Galoucura”.

Desde a noite desta segunda-feira, 31, vários protestos de bolsonaristas inconformados com a derrota de Bolsonaro na disputa contra Lula pela presidência do Brasil acontecem por rodovias do país. Os bloqueios obstruem a passagem nas vias de forma ilegal.

Começamos o dia com a Gaviões da Fiel desmontando o primeiro bloqueio a caminho do Rio de Janeiro, na Rodovia Presidente Dutra. pic.twitter.com/qDQnrcYPj4 — Lázaro Rosa 🇧🇷🚩 (@lazarorosa25) November 2, 2022

Membros da Gaviões da Fiel, maior torcida organizada do Corinthians, acabaram com uma manifestação na Marginal Tietê, capital paulista. Manifestantes pegaram seus carros e saíram do local rapidamente.#Meutimao pic.twitter.com/dhiycGGvXP — Vessoni (@Vessoni) November 2, 2022

aonde o Galo for jogar, a Galoucura estará. pic.twitter.com/qpz0Qebs7f — J (@joaobarros_13) November 1, 2022