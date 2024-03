Top Joan Smalls se desnuda após discurso contra exposição do corpo

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Agitadora da bandeira contra a exploração do corpo negro e o racismo nas passarelas, a modelo porto-riquenha Joan Smalls, 35 anos, uma das mais requisitadas no circuito atual, chamou atenção ao alojar-se na primeira fila do desfile da grife Balenciaga, na Paris Fashion Week. Seu nada discreto look, um terno uns dois tamanhos acima que deixava os seios à mostra, deu o que falar nas redes — e não foi pela escassez de tecido diante dos gélidos termômetros parisienses. Os disparos miravam sua postura, tachada de contraditória, já que Joan não cansa de se insurgir contra “uma indústria que lucra ao expor nossas silhuetas pretas e marrons”. A top model, que teria levado uma fortuna pela aparição, tentou esclarecer seu ponto, filosófica: “Gostei de estar em um desfile que varia entre o contraditório e a crítica ao sistema”.

Publicado em VEJA de 8 de março de 2024, edição nº 2883