Tom Holland e o desafio de ser Homem-Aranha pela sétima vez

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

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Indo para a sétima produção em que veste o uniforme justíssimo de Homem-Aranha, sendo o quarto filme-solo do super-herói aracnídeo, Tom Holland, 30 anos, lança nos cinemas Um Novo Dia. Apesar da experiência acumulada com cenas que exigem escalar paredes e pular muros com destreza, o ator britânico reconhece que este foi o longa que mais lhe exigiu disposição física. Tanto que sofreu contusão durante as filmagens, o que levou à interrupção do set por uma semana.

“É uma das melhores ações que já tivemos em todos os filmes. Nunca gravamos tanta acrobacia de forma real”, diz ele, que segue firme com Zendaya, 29, quem conheceu durante os testes para Homem-Aranha: De Volta ao Lar (2017), e divide cenas em A Odisseia. Para quem pergunta de vida pessoal, Tom diz: “O casamento já aconteceu, vocês perderam isso”.

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