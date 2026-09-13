Tom de despedida: Gilberto Gil retorna ao Rock in Rio em show nostálgico

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Em sua turnê de despedida, Gilberto Gil, 84 anos, emocionou mais de 100 mil pessoas ao se apresentar em um evento que ajudou a inaugurar em 1985. Com um tom nostálgico, ele cogitou ser sua última participação, mas o público clamou para que não parasse. O baiano homenageou Rita Lee e Cazuza, adicionando clássicos à sua lista de sucessos.

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Em meio à turnê de despedida definitiva dos palcos, Gilberto Gil, 84 anos, fez questão de se apresentar no evento que ajudou a inaugurar, lá nos idos de 1985, e para o qual retornou em 2001 e 2022. Anunciado como um dos principais destaques desta edição, ele não economizou no tom nostálgico: “Estive aqui no primeiro. Talvez, quem sabe, este seja o último, vamos ver. Tenho que descansar um pouco”, disse, ovacionado por mais de 100 000 pessoas. A turba respondeu com um sonoro “não” em coro, deixando claro que, se depender do público, Gil não pendurará tão cedo o microfone. Como sempre, o baiano deu conta do recado e emocionou a multidão, com direito a homenagens a Rita Lee (cantou Ovelha Negra) e Cazuza (Pro Dia Nascer Feliz), que adicionou à sua consagrada lista de sucessos.

Com reportagem de Flávio Monteiro, Giovanna Fraguito, Nara Boechat e Tatiana Moura

Publicado em VEJA de 11 de setembro de 2026, edição nº 3012