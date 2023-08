Todo poderoso do jornalismo da Globo, Ali Kamel anuncia saída de cargo

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

A Globo anunciou nesta terça-feira, 29, que, a partir de primeiro de janeiro de 2024, Ricardo Villela será o novo diretor geral de Jornalismo da Globo. Até então diretor-executivo de Jornalismo, Villela sucederá Ali Kamel, que passa a ocupar a recém-criada função de coordenador do Conselho Editorial do Grupo Globo, presidido por João Roberto Marinho. A movimentação atende a um desejo de Ali de deixar as funções executivas e as atividades diárias depois de 34 anos no Grupo Globo. Parceiro de Ali desde 2005, quando chegou na Globo, Villela foi editor de política, editor-executivo e editor-chefe do Jornal da Globo, coordenou o Jornal Nacional, chefiou a redação de São Paulo, dirigiu a redação de Brasília e ocupava, há dois anos, a diretoria-executiva de Jornalismo, que, em janeiro, terá à frente Miguel Athayde, atual diretor da GloboNews. Vinícius Menezes, hoje diretor regional de jornalismo no Rio de Janeiro, assumirá o comando da GloboNews.

Em comunicado interno divulgado pelo diretor-presidente da Globo, Paulo Marinho, ele elogia Kamel: “Tem uma rara capacidade de explanar cada movimento, sempre amparado em análise minuciosa de fatos e opiniões. E essa qualidade facilitou muito a elaboração de sua sucessão, da qual falaremos mais adiante. Esta é, afinal, uma parceria difícil de abrir mão. Ali sempre foi um companheiro sereno, íntegro, decisivo”. A nota diz ainda que, durante os próximos meses, Ali, Villela e Miguel trabalharão juntos na transição.

