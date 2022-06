Todo animado, Mário Frias cai no papo de “cidade perdida da Amazônia”

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Uma história curiosa – e surreal – surgida nos últimos dias na internet passou a ganhar adeptos, no mínimo, igualmente curiosos. A teoria diz que Ratanabá se trata de uma suposta cidade escondida em meio à Floresta Amazônica, que teria existido há milhões de milênios. O ex-secretário de Cultura do governo Bolsonaro e pré-candidato a deputado federal por São Paulo Mário Frias (PL) é um dos que acreditaram na real existência de Ratanabá. Tanto que ele recebeu em seu gabinete Urandir Fernandes de Oliveira, presidente do Instituto Dakila, defensor da ideia da existência da tal cidade perdida. “Ele me apresentou um documento que resume os estudos iniciados pela associação desde 1992, ano em que Ratanabá teria sido descoberta. Vi diversas fotos de artefatos bem elaborados de metal e de cerâmica encontrados em galerias subterrâneas no Real Forte Príncipe da Beira no município de Costa Marques, em Rondônia”, contou, empolgado, no Twitter.

O Instituto Dakila é uma organização sem vínculo com universidades ou órgãos oficiais de pesquisas, e defende que Ratanabá teria sido a capital do mundo há 450 milhões de anos. A existência de Ratanabá virou piada, porque nessa época a Terra vivia o período ordoviciano, ou seja, começava a abrigar os primeiros vertebrados. Mesmo depois das críticas, ele manteve o posicionamento. “Sureal? Vamos aguardar as imagens da tecnologia e depois os resultados das expedições terrestres antes de tirarmos conclusões”.Há quem atraia fakenews com muita facilidade. E não largue por nada… Os criadores de memes agradecem.

A empresa de turismo HURB (Hotel Urbano) chegou a entrar na “brincadeira” divulgando um pacote turístico para a falsa cidade histórica. Muitos não entenderam e até reservaram o pacote (sem terem a venda concluída, obviamente).

A revelação de Ratanabá, a “cidade perdida” na Amazônia Brasileira, virou um dos assuntos mais comentados na mídia e nas redes sociais. Segundo os números do Google Trends, a procura por “Ratabaná” teve um aumento repentino nos últimos dias. A hashtag #EmRatanabá explodiu no TT. pic.twitter.com/4wVhzT2l0S — MarioFrias (@mfriasoficial) June 14, 2022

Sureal?Vamos aguardar as imagens da tecnologia LiDAR e depois os resultados das expedições terrestres antes de tirarmos conclusões.

Tenho visto algumas mídias e influenciadores taxando a revelação como fraude sem sequer ir a campo e sem aguardar os próximos passos das pesquisas — MarioFrias (@mfriasoficial) June 14, 2022

O transporte público em Ratanabá https://t.co/aI2i3jMOyi — Jean (@jeanpiaui) June 14, 2022

ESCLARECIMENTO: A Prefeitura de Ratanabá informa que o transporte ineficiente com dinossauros foi abolido 65 milhões de anos atrás e trocado por tapetes voadores, portanto a afirmação NÃO PROCEDE — Prefeitura de Ratanabá (@pref_Ratanaba) June 15, 2022

Porque É fraude ministro 🙂 450 MILHÕES de anos atras não haviam cidades, humanos, nem mesmo dinossauros. Nem Amazônia, que nessa época era apenas mar 🙂 Você foi enganado por sua ignorância e por um pilantra conhecido 🙂 — Cogita Tibi 🐊 (@CogitaTuti) June 14, 2022

