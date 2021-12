Toda a finesse de Mario Frias em um único post

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Não que seja uma surpresa o linguajar chulo de Jair Bolsonaro e de políticos mais próximos ao presidente, mas não deixa de chamar atenção o colérico texto postado por Mario Frias no fim de semana. Em suas redes, o secretário da Cultura conta, em tom de revolta e sem poupar xingamentos e ameaças, que sua mulher e a filha foram barradas em um hotel do Rio porque “não tinham essa porcaria criminosa do passaporte de vacinação” – o que é exigido por lei no município.

“Burocrata de merda”; “um merda inútil” foram outros termos usados por Frias para se referir (presume-se) ao prefeito da cidade, Eduardo Paes, “um tirano de bordel”. Leia o texto completo publicado em seu Instagram:

“Estou viajando a trabalho, quando recebo a notícia de que minha esposa foi expulsa de um hotel no Rio de Janeiro, junto com minha filha de 10 anos, porque não tinham essa porcaria criminosa do passaporte de vacinação. Descobri que isso se deu por causa de um decreto criminoso, onde um burocrata de merda se comporta como um tirano de bordel. É inacreditável o rumo que o mundo está tomando! Um merda inútil ter a coragem de impedir minha família de ter um teto para dormir às 21h da noite é criminoso. O mais revoltante é que, enquanto eles tratam o povo como escravo, estão por aí farreando e bebendo, como canalhas hipócritas que são! Irei processar todos os responsáveis por esse ato. Vocês não irão tomar minha liberdade e da minha família sem que eu lute por ela. Vagabundos!”