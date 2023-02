Titi Müller relata violência física na gravidez e fala de briga com ex

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Titi Müller, 36 anos, afirmou nesta quinta-feira, 23, ter sofrido violências psicológica e física desde a gravidez. Ela foi casada com Tomas Bertoni, pai de seu filho, Benjamin, de 2 anos, e integrante da banda de rock Scalene. Em comunicado nas redes sociais, ela relata:

“Por força de uma liminar que prevê pena de multa, a apresentadora Titi Muller está restrita em seu direito de se manifestar a respeito das sete ações que correm na Justiça entre as partes. Um novo recurso contra essa decisão anticonstitucional será pedido pelas advogadas que a representam. As violências psicológica e física sofridas pela apresentadora se iniciaram ainda durante sua gravidez, em 2020. O receio de que o caso se tornasse público, agravando a já conturbada relação com o pai de seu filho, fez com que ela evitasse a denúncia formal até o limite de suas forças e de sua segurança, o que ocorreu em 5 de agosto de 2021. Uma medida protetiva concedida pela Justiça para garantir sua integridade está em vigor desde 13 de fevereiro de 2023. Com 15 anos de uma carreira que engloba as mais diversas temáticas contemporâneas na TV e nas redes sociais, de comportamento e política a música e viagens, Titi está tolhida de abordar publicamente o assunto mais presente e relevante em sua vida atual: a maternidade. Uma violação de direito que extrapola sua condição de comunicadora e atinge a todas as mulheres e mães”.

Bertoni é filho de Torquato Jardim, ex-ministro da Justiça do governo Temer, e ainda não se manifestou.

Continua após a publicidade