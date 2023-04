Titi Müller comemora queda de liminar que a proibia de falar sobre ex

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Titi Muller comemorou a decisão da Justiça que revogou a liminar, vigente desde setembro de 2022, que a proibia de falar de seu ex-marido e da família dele com pena de multa. Ela foi casada por dois anos com o músico Tomás Bertoni, com quem divide o filho Benjamin, de dois anos. “É um alívio enorme. Eu evitava dar entrevistas e até fechar alguns trabalhos com medo de ser multada. Me policiava o tempo todo. No pedido da liminar, a defesa colocava uma multa milionária. Desde a vigência, pediram a execução 14 vezes. Graças a Deus o juiz não acatou. Seria impossível pra mim pagar essa fortuna”, afirma Titi em comunicado à imprensa.

Na decisão, o juiz Fernando José Cúnico indeferiu os 14 pedidos de execução da multa e determinou a imediata revogação da liminar, afirmando que as declarações da apresentadora apontadas pela defesa do ex-marido “não contém expressões ou mensagens ofensivas à imagem do autor” tratando-se de “mera narrativa e opinião pelos fatos de sua vida, da maternidade, casamento e divorcio”. O magistrado ainda salientou que Titi é profissional da mídia social, cujas manifestações públicas não extrapolaram os limites da liberdade de expressão e da liberdade artística, direitos fundamentais garantidos pela Constituição e pelo direito internacional.

