‘Tieta’ faz Globo sorrir de novo para novelas – só as do passado

A TV Globo voltou a respirar aliviada na área de teledramaturgia, mas não nos lançamentos do horário nobre. A felicidade veio com Tieta, novela escrita por Aguinaldo Silva, que começou a ser reprisada no Vale a Pena Ver de Novo nesta segunda-feira, 2. A volta do folhetim de 1989 foi um sucesso tanto de repercussão nas redes sociais, quanto de audiência nas telas, registrando 16,5 pontos de média em São Paulo, números superiores às estreias anteriores da faixa vespertina. Uma das causas para a boa recepção à trama protagonizada por Betty Faria é o sucesso da reprise de Alma Gêmea, que aumentou o público da horário, inclusive beneficiando os outros folhetins do canal. Pelo visto, o retorno da obra inspirada em Tieta do Agreste, de Jorge Amado, foi uma estratégia para recuperar a imagem da emissora neste segmento, já que no horário principal tem fracassado.