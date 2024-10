Ticiane Pinheiro detalha término com César Tralli antes de se casarem

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

A apresentadora da Record, Ticiane Pinheiro, falou recentemente sobre a relação com o jornalista César Tralli, da TV Globo. Ela relembrou que, no começo do namoro, eles logo terminaram por desavenças sobre o futuro. Os dois estão juntos há 10 anos e são pais de Manuella, de 5. “O César não queria casar nem ter filho. Tanto que, por uma época, a gente separou. Quando ele começou a namorar comigo, eu falei ‘Quero casar e ter filhos’, sabe aquela afobação. Já assustei o homem assim. Ai ele respondeu ‘Quero, quero’. Depois ele viu que não queria mesmo e aí eu separei. Era apaixonada por ele, mas não ia ficar namorando, não. Ficamos separados, fiquei super mal, super triste, ele também. Mas com a convivência com a Rafa (Justus, filha de Ticiane com o empresário e publicitário Roberto Justus), ele sentiu vontade de ser pai. Um ano depois de casados, eu engravidei”, contou em um podcast.