Thiaguinho fala da influência do pai, ex-secretário de educação

Especial de 20 anos de carreira de Thiaguinho, 39 anos, o Som Brasil Apresenta: Meu Nome é Thiaguinho vai ao ar na TV Globo nesta quarta-feira, 10. Uma entrevista com Thiaguinho será permeada por apresentações musicais dos seus principais sucessos.

Sua trajetória artística é curiosa. Teve início na TV, como participante do extinto programa Fama, em 2002, e depois se tornou vocalista do Exaltasamba. No programa, ele falará sobre as referências mais íntimas. “Meus pais sempre me indicaram um caminho de sucesso, independentemente do que eu fosse escolher para a minha vida (…), e eu cresci vendo eles o tempo todo fora de casa, buscando uma vida melhor e digna para mim e para a minha irmã, e isso serviu de muita inspiração. Mas essa história do meu pai (João Barbosa), que saiu de engraxate para dirigir uma faculdade, e já foi secretário de educação da cidade, secretário de turismo, secretário de esportes (em Ponta Porã, MS), e sempre que se envolveu com algo, se envolveu de maneira entregue… Todos os lugares que eu frequentava, ele era o líder. Cresci com essa forte referência em casa, e isso meu inspirou para nunca desistir”, diz o cantor.

Além disso, a produção marca o retorno do Som Brasil, título de conteúdos musicais da TV Globo. Ah, um spoiler: No final, Thiaguinho canta a música Fascinação, abraçado a com a mãe, Glória Maria Barbosa. Emoção pura! E Péricles, ex-parceiro de Exaltasamba, conta histórias inéditas de estrada, da época em que dividiam os vocais.