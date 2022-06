Thiaguinho e Marcus Buaiz se tornam sócios; saiba o negócio

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Thiaguinho e Marcus Buaiz vão ocupar cargos no conselho da insurtech Azos, com a missão de impulsionar os negócios. O cantor vai atuar nas áreas de comunicação e diversidade da empresa, ajudando a amplificar o debate sobre os benefícios do seguro pessoal. Já o empresário terá voz no conselho para as áreas de negócios e marketing. “O que me chamou a atenção foi o plano de democratizar e desburocratizar o mercado de seguros de vida. O cuidado em simplificar algo e trazer clareza e segurança a alguém quando se mais precisa me chamou a atenção. Estou animado em fazer parte do conselho e sugerir novas práticas”, afirma Thiaguinho. Segundo Rafael Cló, CEO da Azos, a empresa – em operação desde abril de 2021 – possui mais de 4 bilhões de reais em capital segurado.