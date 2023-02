Thiago Gagliasso fala sobre politização na Sapucaí

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Eleito com 100.000 votos pelo Rio de Janeiro, Thiago Gagliasso, irmão de Bruno Gagliasso, negou a politização das escolas de samba no desfile deste domingo, 19. No canto escuro da balada do camarote Brahma N°1, o político do PL, mesmo partido do ex-presidente Jair Bolsonaro, disse que a forte presença nordestina na Sapucaí também pode ser um aceno a Bolsonaro, que “cresceu gradativamente no segundo turno” na região. Por fim, ele disse que não veio a Sapucaí para ver política. Voltou a dançar axé, timidamente.