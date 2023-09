The Town 2023: o que esperar de sábado, dia 9

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

O The Town 2023, que estreou no último final de semana, segue nos dias 9 e 10 de setembro no Autódromo de Interlagos, em São Paulo. Entre as atrações principais destes últimos dias estão Foo Fighters e Bruno Mars, pela segunda vez, além de artistas brasileiros como Pitty.

No sábado, dia 9, a banda Foo Fighters ocupa o espaço de headliner. O primeiro e último show da banda no Brasil foi no Rock in Rio, em 2001 e em 2019. No ano passado, quando se apresentariam no Lollapalooza Brasil de 2022, o show foi cancelado pela morte do baterista Taylor Hawkins. Quatro anos depois, o retorno acontece na primeira edição de The Town.

Eles também já se apresentaram em Curitiba na quinta-feira, 7. No show, para mais de 45 mil pessoas, tocaram algumas músicas que nunca foram reproduzidas pela banda no Brasil, como Generator, além de hits de quase todos os álbuns da carreira de 28 anos do grupo. Para o The Town, o setlist pode ser muito parecido. Porém o espetáculo será reduzido, já que em São Paulo eles terão duas horas e em Curitiba, o show teve duração de duas horas e quarenta minutos.

