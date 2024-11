‘The Beast’: carro de Biden vira ponto turístico no G20

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Joe Biden chama atenção por onde anda e não é à toa. Durante visita do presidente americano ao Rio para a reunião do G20, sua limusine presidencial, conhecida como The Beast (a besta, em tradução), virou assunto pelas ruas por onde transitou na zona sul da cidade. Considerado o carro mais seguro do mundo, o veículo é projetado para enfrentar diversas ameaças. A blindagem do The Beast é baseada no Cadillac One, construída sobre o chassi de uma picape Chevrolet Kodiak. A estrutura é de aço, alumínio e cerâmica, dando proteção de até 20 milímetros de espessura, capaz de resistir a tiros, explosões e ameaças químicas.

As janelas são feitas de vidros multicamadas, com 12,7 centímetros de espessura, oferecendo resistência a impactos. O tanque de combustível é revestido com espuma especial para evitar incêndios em caso de impacto. E não para por aí. O carro é equipado com sistemas de comunicação avançados via satélite e contém suprimento de sangue para emergências médicas. No trajeto entre o hotel Hilton, no Leme, onde Biden está hospedado, até o MAM, no final o Aterro do Flamengo, onde acontece a reunião de cúpula, não foram poucos os que, mesmo à distância, tentaram fotografar “a besta”. O Rio ganhou, por uns dias, um novo atrativo turístico.