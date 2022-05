Thales Bretas, viúvo de Paulo Gustavo: “Um pedaço de mim foi arrancado”

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Viúvo de Paulo Gustavo, o médico Thales Bretas desabafou sobre a data de um ano de luto pela morte do marido, vítima de Covid-19. Paulo morreu aos 42 anos e deixou dois filhos, Romeu e Gael, de 2 anos e nove meses.

“Hoje, 04 de maio, completa um ano que meus sonhos e projetos tiveram um freio de mão puxado bruscamente. Em 2021, em meio à pandemia de Covid, vivi a partida do meu marido, companheiro de vida, pai dos meus filhos, com o qual passei muitos dos meus melhores momentos, realizei os meus maiores sonhos e idealizei tantas coisas por muitos e muitos anos ainda por vir. De repente, não pela primeira vez (e provavelmente nem pela última), percebi que os projetos na Terra não são só nossos, e que talvez há planos maiores a serem cumpridos – provavelmente em outro plano. Não há como negar a sensação de que um pedaço de mim foi arrancado precocemente. Principalmente tendo sido vítima de um vírus para o qual já haviam desenvolvido vacinas que estavam sendo aplicadas pelo mundo”, escreveu Thales no instagram.

Amigos famosos também se manifestaram sobre a data. Samantha Schmütz escreveu: “Paulo… São tantas coisas que gostaria de dizer, que resolvi apenas agradecer pela oportunidade de caminhar ao seu lado por muitos anos da minha vida… Agradecer por merecer te amar e ser amada por você”.

Fábio Porchat lembrou dos versos do samba da São Clemente que homenageou o amigo no desfile desse ano: “Não era pra ser assim. Rir é resistir, seguir em frente, Paulo Gustavo pra sempre”. Tatá Werneck conta que sonha com o humorista quase todo dia. “Eu fico te perguntando nos sonhos sobre tudo. Você me diz que está bem. Já até gargalhou algumas vezes. Você deve estar satisfeito por ver tanta gente que te ama”.

Paulo foi uma das mais de 664 mil vítimas da Covid-19 no Brasil.