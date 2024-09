Thaila Ayala e Renato Goes marcam presença em segundo dia de Rock In Rio

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Os famosos já estão na Cidade do Rock, Rio de Janeiro, para curtir o segundo dia de Rock in Rio 2024. Eles aproveitam os shows do dia no Palco Mundo que incluem as bandas OneRepublic e Imagine Dragons. Entre as celebridades nomes como o casal Thaila Ayala e Renato Goes, João Lucas e Sasha Meneghel, Mel Meia, João Guilherme, Sophie Charlotte, Daniel de Oliveira, Marcelo Serrado e José Loreto.