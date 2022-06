Thaila Ayala cita Anitta ao criticar cancelamento de haters

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Vivendo o momento maternal com intensidade, Thaila Ayala não deixa de lado as discussões que envolvem o país. Mãe de Francisco, do relacionamento com o ator Renato Goés, a atriz conversou com VEJA sobre a onda de cancelamentos e rivalidades que circulam nas redes sociais em ano eleitoral. “Sou a favor e é de extrema importância que os artistas se posicionem politicamente, falar do que a gente acredita. Se fala sobre produtos, por que não dos demais assuntos? Mesmo com risco do cancelamento! Nunca temi. Já até fui cancelada algumas vezes. Na pandemia lancei uma marca (de roupas) com o nome ‘vírus’. Não era o intuito, mas não pensei fora da bolha. Romantizei algo que não devia. Pedi desculpas. Anitta falou que metade dos haters são fãs, é bem isso. Não podemos deixar de nos posicionar por medo”, defende ela, que esteve no Festival de Cinema de Vassouras, no final de maio.