‘Terra e Paixão’ ganha sacode ao ser turbinada com novos atores

Terra e Paixão ganha turbinada com novos atores no elenco e participações. Rafa Vitti, casado com Tatá Werneck, entra para abalar o casamento de Luigi (Rainer Cadete) e Petra (Débora Ozório). Ele será o engenheiro Hélio na trama e já começou no set de gravações. Alexandra Ritcher chega no núcleo do bar da novela. Ela viverá uma missionária que afirma ser a real sobrinha de Cândida (Susana Vieira) e já entrou em cena no capítulo desta quarta-feira, 26. Eliane Giardini também foi escalada para a trama – ela viverá Agatha, mãe de Caio (Cauã Reymond) e primeira esposa de Antônio (Tony Ramos). Além disso, haverá ainda a participação da cantora Ana Castela. Na cena prevista para ir ao ar no próximo sábado, 29, a sertaneja vai cantar no bar de Cândida.