Tereza Seiblitz explica por que não vê mais TV aberta ‘há muito tempo’

Quase 30 anos depois de viver a cigana Dara na novela Explode Coração (1995), Tereza Seiblitz, 59, volta às telas na série Justiça 2, do Globoplay. Ela interpreta a mãe de Milena (Nanda Costa), mulher batalhadora que faz salgadinhos de encomenda para festas, na luta por mais renda. A produção marca o retorno da atriz após longo hiato em produções audiovisuais – sua última participação na Globo foi em Malhação, em 2002. Além disso, Tereza contracenou recentemente na peça Carangueja, no Sesc Ipiranga, em São Paulo. Criada e codirigida por ela, dirigida pela piauiense Fernanda Silva, teve inspirações de quando interpretou a personagem Joaninha, na primeira versão de Renascer, de 1993. A seguir, o bate-papo com a coluna GENTE.

Como foi esse retorno às telas? Eu me formei em Letras, fiquei bastante tempo fazendo teatro, estava em outros interesses. Mas ouvi o nome da Manuela Dias, que já foi atriz, achei bacana. Quando me chamaram, falei sim, sem nem ler tudo.

Esse tempo longe do audiovisual foi por falta de convites? Foi meio orgânico. Quando tive filhos, recebi menos convites, comecei a estar menos nos lugares. Agora, que estreei meu monólogo, comecei a ter vários convites. Meu filho mais novo acabou de fazer 18 anos, acho que tem um ciclo que se fechou, e agora começa a se abrir para outras coisas. Tive três filhos, e fiz uma família de quatro filhos, também tenho uma enteada. Meu tempo foi dedicado a eles. É natural.

Sobre o monólogo no teatro, o que tem a ver com Renascer? O monólogo foi escrito a partir da minha experiência na novela Renascer, no manguezal, na primeira verão (em 1993). Escrevi em 2015, comecei a montar ano passado. E depois que ganhei o edital do Sesc, tive a notícia que a novela ia ter o remake, é algo que não faz parte dos nossos planos. Essa peça tem uma conversa sobre a importância do bioma do manguezal e como o ser humano se acha mais importante que as outras espécies.

O público ainda te reconhece nas ruas? Embora esteja afastada da televisão há um tempo, as pessoas falam comigo. Até brinco, de vez em quando fico invisível, e acho genial. Cheguei na (escola de samba) Mangueira, por exemplo, pedi para sair na ala das baianas. Elas não me reconheceram de primeira. Isso faz parte da vida. Na época que fazia novela, todo mundo via, era impossível. Hoje não é assim. Não vejo mais novelas. Desde que tive minha filha, e hoje ela tem 25 anos, não vejo mais. Primeiro porque não tenho tempo, segundo porque não gostava de ver comercial. Não vejo mais TV aberta há muito tempo.

Ainda assim, tem vontade de voltar às novelas? Tenho, ainda mais porque é uma obra aberta. Tem muito contato com o público, é maravilhoso. Mas minha vida nunca foi decidida. Não funciono muito assim, sou do fluxo. As coisas estão acontecendo em horas boas. Nunca deixei de trabalhar como atriz, o teatro me deu musculatura para me manter na profissão, sem precisar estar tão longe de casa.