Tentando ser mais inclusiva, Flip divulga programação oficial

No ano do seu bicentenário, a romancista Maria Firmina dos Reis (1822–1917) será a homenageada na 20º edição da Festa Literária Internacional de Paraty (Flip), que acontece de 23 a 27 de novembro de 2022, em Paraty, no Sul-fluminense. De acordo com a organização, a homenagem a Maria Firmina – considerada a primeira romancista negra do país – “reafirma o propósito da Flip de se conectar com pessoas das mais variadas origens e trajetórias para fazer o Brasil conhecer mais de si mesmo”.

Entre as atrações internacionais estão a francesa Annie Ernaux, de 82 anos, que esteve entre as mais cotadas para o Nobel em 2021. Seu mais recente livro a sair no país é O acontecimento, em que relata seu aborto ilegal na França dos anos 1960. O chileno Benjamín Labatut, autor de Quando deixamos de entender o mundo e a poeta argentina Cecília Pavon, autora de A discoteca selvagem, também estão confirmados. Entre os nomes nacionais, a poeta pernambucana Cida Pedrosa, vencedora do Jabuti em 2020; e os romancistas Geovani Martins e Carol Bensimon.

PROGRAMAÇÃO:

Quarta-feira, dia 23

19h – Mesa 1: Pátrios lares. Homenagem: Maria Firmina dos Reis. Com Fernanda Miranda e Ana Flávia Magalhães Pinto.

Quinta-feira, dia 24

10h30 – Mesa 2: Minha liberdade. Homenagem + Independência (Maria Firmina dos Reis). Com Lilia Schwarcz e Eduardo de Assis Duarte.

12h – Mesa 3: O brando leque do gentil palmar. Com Teresa Cárdenas (Cuba) e Cida Pedrosa.

19h – Mesa 4: O corpo de imagens. Com Lenora de Barros, Ricardo Aleixo e Patricia Lino (Portugal).

20h30 – Mesa 5: A festa das irmãs perigosas. Com Camila Sosa Villada e Luciany Aparecida.

Sexta-feira, 25

10h30 – Mesa 6: Ainda longos combates. Com Allan da Rosa e Eduardo Sterzi.

12h – Mesa 7: Risco e transformação. Com Cecilia Pavón (Argentina) e Fabiane Langona (RS).

15h30 – Mesa 8: O que deixaram para adiante. Com Ladee Hubbard e Geovani Martins

17h – Mesa 9: E se eu fosse. Com Amara Moira e Ricardo Lísias.

19h – Mesa 10: Do mal que tu me deste… Com Benjamin Labatut e Luiz Mauricio Azevedo.

20h30 – Mesa 11 Livre e infinito. Mesa com Artista em Destaque: Claudia Andujar. Com Nay Jinknss.

Sábado, 26

10h30 – Mesa 12: Mesa Zé Kleber

12h – Mesa 13: A literatura em que habito. Bessora, Carol Bensimon e Prisca Agustoni.

15h30 – Mesa 14: Diamante Rubro. Com Annie Ernaux (França) e Veronica Stigger.

17h – Mesa 15: Desterrando o susto. Com Nastassja Martin (França) e Tamara Klink

19h – Mesa 16: Entrar no bosque de luz. Com Saidiya Hartman (EUA) e Rita Segato (Argentina/Brasil)

Domingo, 27

10h30 – Mesa 17: Encruzilhadas do Brasil. Com Cidinha da Silva e Cristhiano Aguiar.