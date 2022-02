Tenista ucraniana se recusa a enfrentar russa e pede ‘posicionamento’

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

A tenista ucraniana Elina Svitolina usou suas redes sociais nesta segunda-feira (28 de fevereiro) para avisar que não entrará em quadra para disputar a partida contra a russa Anastasia Potapova, no WTA 250 de Monterrey, marcada para esta terça-feira (1 de março). “Não jogarei amanhã e em nenhuma outra partida contra tenistas russas ou bielorrussas até que nossas organizações tomem as decisões necessárias”, escreveu Svitolina. A Ucrânia está há cinco dias sob ataque das forças militares de Vladimir Putin.

A decisão da tenista, atual número 15 do mundo, foi a forma encontrada por ela para pressionar as entidades do tênis a seguirem a recomendação do COI de excluir qualquer menção a bandeiras e hinos russos e bielorrussos nas competições esportivas pelo mundo. “Nós, ucranianos pedimos para a ATP, WTA e ITF que sigam a recomendação do COI de aceitar que atletas russos e bielorrussos só possam competir como neutros, sem ostentar quaisquer símbolos, cores, bandeiras ou hinos nacionais”, acrescentou a ucraniana de 27 anos.

Svitolina quis deixar claro que não há nenhuma questão pessoal em jogo. “Não culpo nenhuma atleta russa. Elas não têm a responsabilidade pela invasão de minha terra natal. Além disso, gostaria de pedir a todos os atletas, especialmente russos e bielorrussos, que se pronunciem firmemente contra a guerra. Seu apoio é fundamental”.