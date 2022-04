‘Tenho uma história com o samba’, diz Lexa, rainha da Unidos da Tijuca

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

A cantora Lexa, 27 anos, fez sua reestreia como rainha de bateria da Unidos da Tijuca na madrugada desse domingo, 24. Ela foi convidada a representar a escola em 2020, último desfile antes da pandemia. Com frio na barriga e um look de pedraria vermelha que cobre apenas o necessário (ou até um pouco menos), ela relembrou emocionada de sua história com o samba. “Graças a Deus eu consegui vencer na vida e meu trabalho foi reconhecido. Sempre vi o Carnaval, sempre amei o Carnaval. Não é de hoje”, disse.

Mais cedo, o mestre da bateria, Casagrande, gravou um vídeo desabafando sobre as condições precárias da Unidos da Tijuca. “Esse foi um ano muito difícil para nós. Muito ensaio, não teve dinheiro para nada. Sei que todo mundo trabalhou no amor, no coração”, revelou.