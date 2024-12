Temendo processo, mãe de criança do avião se pronuncia

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

A mãe que brigou com Jeniffer Castro dentro de um avião por ela ter se recusado a trocar de lugar com o filho se pronunciou sobre o caso, que dominou as redes sociais na última semana. O posicionamento com um pedido de desculpas aconteceu após Jeniffer afirmar que irá tomar medidas legais cabíveis pela sua exposição com a gravação. A mulher, identificada como Aline, contou que o assento do seu filho mais velho, que é cadeirante, havia sido trocado e precisou resolver a questão, quando voltou o filho mais novo estava tirando no assento tirando fotos. Quando percebeu que o local já estava ocupado, ela tirou a criança, quando começou o problema. Aline diz que o menino queria ficar do lado da avó e achou que Jeniffer queria pegar o seu lugar.

“Estava viajando eu, Arthur, que acabou de fazer 4 anos. O que não justifica ele fazer birra, mas é uma criança como qualquer outra criança dessa idade, que em algumas situações vai se comportar de maneira inadequada. A gente tem que corrigir, e foi o que qualquer pessoa no voo, passageiros e comissários de bordo, presenciaram. Ela foi insultada, mas jamais por ninguém da minha família, e sim por uma senhora que estava vestindo uma camisa de uma ONG, que eu não vou divulgar porque não achei que a atitude dela foi correta”, começou Aline, acrescentando que não se dirigiu à Jeniffer em nenhum momento: “Quero deixar claro que, em nenhum momento, eu pedi, nem me direcionei à Jeniffer. Ela sabe disso, ela sabe que não fui eu que gravei o vídeo. Ninguém da família gravou vídeo”.

No fim, ela reconheceu o erro por deixar o filho sentar no lugar errado e se desculpou. “Estou vindo aqui, mais uma vez, pedir desculpas para a Jeniffer porque, realmente, ela foi exposta por causa de uma birra de uma criança”, concluiu Aline, em entrevista ao portal Leo Dias.

