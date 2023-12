Taylor Swift fala pela primeira vez sobre namoro com Travis Kelce

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Taylor Swift, 33, falou pela primeira vez, com detalhes, sobre o relacionamento com Travis Kelce, 34. A cantora ainda confirmou os boatos de que eles já estavam juntos quando ela foi na partida do Kansas City Chiefs, time de Travis, em setembro deste ano. Ela elogiou o namorado por “adoravelmente” insistir em pedir seu telefone, em meados de em julho, quando ela se apresentou com a The Eras Tour no Missouri, momento em que começaram a sair juntos.

“Começamos a sair logo depois disso. Então, na verdade, passamos um tempo significativo juntos, que ninguém sabia, pelo qual sou grata, porque pudemos nos conhecer. Acho que algumas pessoas pensam que viram nosso primeiro encontro naquele jogo? Nunca seríamos doidos o suficiente para sair em um primeiro encontro assim. Quando digo que um relacionamento é público, isso significa que vou vê-lo fazer o que ama, estamos aparecendo um para o outro, outras pessoas estão lá e não nos importamos. O oposto disso é que você tem que fazer um esforço extremo para garantir que ninguém saiba que você está saindo com alguém. E estamos orgulhosos um do outro”, disse em entrevista de capa para a TIME, na qual foi eleita a Personalidade do Ano.