Tamara Klink pede que leitores parem de comprar seu livro e explica motivo

A escritora e velejadora Tamara Klink, 29 anos, surpreendeu os seguidores ao fazer um apelo incomum. Em um vídeo nas redes sociais, ela pediu aos leitores que deixem de comprar seu mais recente livro, Bom Dia, Inverno. A obra, lançada em maio, está entre os livros mais vendidos do Brasil há três meses e ocupa atualmente as primeiras posições nos rankings de vendas. Na Amazon, por exemplo, está atrás somente de A Metamorfose, de Franz Kafka, e Vidas Secas, de Graciliano Ramos.

No vídeo, a filha de Amyr Klink explicou que o pedido está relacionado à sustentabilidade. Segundo ela, já existem exemplares suficientes circulando pelo país e o ideal é que eles sejam emprestados, doados ou compartilhados. “Façam esses livros circularem. É para isso que eles existem. É muito triste, para um livro, acabar em uma biblioteca e só ser lido uma vez”, afirmou a autora, destacando o impacto ambiental da produção editorial: “Tem um monte de papel, um monte de energia que foi gasta da natureza para esse livro existir”.

A navegadora ainda incentivou os seguidores a indicar bibliotecas que ainda não tenham o título em seus acervos para que possam receber doações. Em sua avaliação, o maior valor de um livro está em passar por diferentes leitores ao longo do tempo, e não apenas em vender novas unidades. “O mais legal de um livro e o mais legal do que qualquer objeto, como vocês que leram o livro sabem, é esse objeto circular e cumprir sua função pelo máximo de tempo possível para fazer jus aos recursos de energias gastos para ele existir no planeta”, refletiu.

Bom Dia, Inverno reúne o relato dos oito meses em que Tamara viveu sozinha a bordo de um veleiro preso no gelo da Groenlândia, experiência que a tornou a primeira mulher a invernar sozinha no mar congelado do Ártico.

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