Talento: Regina Duarte ensina a dobrar lençol com elástico

Ex-secretária da Cultura do governo Bolsonaro, Regina Duarte vem mantendo a tradição de intercalar em seu instagram posts em apoio ao presidente, fotos de bichinhos, dicas e receitas. Dois dias depois de reproduzir o anúncio da redução em 93% dos cachês artísticos pagos com recursos da Lei Rouanet (“Novidade importante no setor cultural brasileiro”), a atriz publicou um tutorial que ensina a dobrar lençol de elástico. “Agora a organização do guarda-roupa da casa ganha um upgrade”, comentou. Veja o post e aprenda: