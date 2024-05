Taís Araújo comenta calote dado em shopping

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Há alguns dias a coluna noticiou que Taís Araújo deve há meses o aluguel de sua loja no shopping Barra World, na zona oeste do Rio. Agora, durante o show de Madonna no Rio, na noite deste sábado, 4, a atriz comentou com a coluna GENTE esse quiprocó.

“Quero agradecer a vocês que deram a nota, não sabia que eu estava devendo isso. Eu sempre paguei, foi um erro contábil. Quero agradecer, porque já paguei. Gente, eu nunca devi ninguém. Erros acontecem. Mas não pode chegar nesse nível. Tem uma coisa jurídica que envolve (aquilo lá). Meu advogado mandou eu pagar e qualquer coisa contestar depois. Foi o que fiz”.