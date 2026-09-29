Taís Araujo, Anitta e mais brasileiras curtem after party em Paris

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

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Um time de brasileiras tomou conta de um barco no Rio Sena na noite de segunda-feira, 28, depois do Le Défilé, evento que abriu a Semana de Moda de Paris. Anitta, Taís Araujo, Liniker e Bella Campos estavam entre as convidadas da festa promovida pela L’Oréal Paris para celebrar a participação do Brasil no desfile. Responsável pela atração musical da noite, Liniker chamou Anitta ao palco para cantar Caminhador, parceria das duas no álbum Equilibrivm. Depois da apresentação, um DJ set de funk manteve a pista cheia madrugada adentro.

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