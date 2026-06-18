Susana Werner inicia ‘transformação’ no corpo com canetas emagrecedoras

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

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Aos 48 anos, Susana Werner decidiu rever seus hábitos e iniciou uma nova fase focada na saúde e alimentação depois de ficar 10 anos “só comendo porcarias”. Para isso, a mulher do ex-goleiro Julio Cesar investiu no tratamento com o uso das canetas emagrecedoras. Em vídeos nas redes sociais em que explica a decisão, ela aparece recebendo as primeiras injeções, além de exibir como está o corpo antes de iniciar o processo de emagrecimento.

“Aos pouquinhos eu vou falando para vocês sobre peso, alimentação, e tudo. Eu estou gordinha. É que, claro, com a roupa que eu estou não dá para ver. Eu estou acima do meu peso. Estou quase como uma obesa na minha medida de gordura. Com 30%, muita coisa”, comentou Werner.

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A ex-modelo contou que optou pela retatrutida, novo “agonista triplo” de receptores hormonais ainda está em fase de testes no Brasil, mas já disponível em Portugal, onde Susana mora. “Todo mundo sabe que eu caio para dentro mesmo, sorvete, bolo, tudo que tem direito. Tenho que tomar vergonha, é minha saúde que está em jogo. Eu quero seguir em frente. Eu quero continuar. Eu pedi uma ajuda. E isso que ele fez em mim é melhor que mounjaro”, completou.