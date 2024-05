‘Susana Vieira é a Madonna da televisão brasileira’, diz biógrafo

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Mauro Alencar lança nesta terça-feira, 7, na livraria Travessa, no Leblon, Rio, a biografia de Susana Vieira (ed. Globo). Em conversa com a coluna GENTE, o autor e pesquisador analisa a figura da atriz, tão emblemática nas telenovelas brasileiras, revelada na obra Senhora do Meu Destino, A Biografia.

“A mensagem do livro é que Susana é uma mulher que conseguiu ultrapassar os obstáculos de sua época, os anos 1960, de forma muito positiva. Foi aprendendo e lidando com positividade as transformações da carreira de atriz, mesmo diante de muito preconceito. Hoje é reverenciada por onde passa, mesmo antes de subir ao palco. Pude presenciar isso. Susana teve que se casar para sair de casa, por exemplo. Este livro, escrito ao longo de dez anos, foi um laboratório artístico, sociológico, filosófico desse ser humano. Susana é nossa Madonna das telenovelas, da TV brasileira. Ela soube se transformar diante das dores da vida. As pessoas projetam suas frustrações e desejos no mito contemporâneo, Susana se transformou, tal como Madonna, num desses mitos, que servem de matriz para a compreensão humana”.