Susan Boyle ressurge após anos e planeja retorno aos palcos
Cantora ficou famosa há duas décadas em um programa britânico de talentos musicais
Depois de percorrer a rota do anonimato à fama duas décadas atrás em um programa britânico de talentos musicais, Susan Boyle, 65, andou sumida nos últimos quatro anos, após sofrer um AVC que a deixou com dificuldade de cantar. Agora, planeja a volta aos palcos e, ao que parece, não perdeu a habilidade de atrair holofotes. Em plena onda de calor europeu, eis que apareceu em Londres com um pesado casaco de veludo e as madeixas aloiradas, atiçando as redes. Dona de um patrimônio equivalente a 150 milhões de reais, ela avisa que até já contratou uma equipe de produtores que trabalhou com Beyoncé e Alicia Keys. “Quem olha não diz, mas a fama nunca foi fácil para Susan, que sentiu que precisava de um tempo longe de tudo isso”, garante um amigo ao The Sun.
Com reportagem de Luciana Azevedo e Tatiana Moura
Publicado em VEJA de 5 de junho de 2026, edição nº 2998