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Susan Boyle, 65, se prepara para um retorno triunfal aos palcos após um AVC que a afastou por quatro anos. Conhecida por sua ascensão meteórica, ela ressurgiu em Londres, atraindo holofotes, e já contratou produtores de Beyoncé para sua nova fase. Descubra os detalhes da volta da estrela.

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Depois de percorrer a rota do anonimato à fama duas décadas atrás em um programa britânico de talentos musicais, Susan Boyle, 65, andou sumida nos últimos quatro anos, após sofrer um AVC que a deixou com dificuldade de cantar. Agora, planeja a volta aos palcos e, ao que parece, não perdeu a habilidade de atrair holofotes. Em plena onda de calor europeu, eis que apareceu em Londres com um pesado casaco de veludo e as madeixas aloiradas, atiçando as redes. Dona de um patrimônio equivalente a 150 milhões de reais, ela avisa que até já contratou uma equipe de produtores que trabalhou com Beyoncé e Alicia Keys. “Quem olha não diz, mas a fama nunca foi fácil para Susan, que sentiu que precisava de um tempo longe de tudo isso”, garante um amigo ao The Sun.

Com reportagem de Luciana Azevedo e Tatiana Moura

Publicado em VEJA de 5 de junho de 2026, edição nº 2998